法師徒弟涉自稱黑幫及勒索　事主認主動約被告見面

從事電子貿易的商人前年結識到一名法事師傅的徒弟，徒弟涉嫌自稱是「勝記」，並向商人介紹一名生意夥伴。兩人邀請商人參與生意額達100億的兌換貨幣生意及要求介紹「金主」，最終沒有成事。商人其後卻被指安排失當令生意告吹，被要求交出逾3500萬港元的賠償。商人事後報警，警方事後拘捕兩名男子，兩男否認控罪，案件今(4日)在區院續審。



被告依次是盧振輝(32歲)及蔡志恆(53歲)，盧被控3項聲稱是三合會社團成員罪，指他聲稱是「和勝和」成員；兩被告另共同面對一項串謀勒索罪。



辯方今在庭上向事主X指出，他因感日後可能有生意機會才與首被告交換電話，後亦是X主動聯絡首被告約見面並茶敍，期間兩人談及X公司新研發的產品，X遂問首被告能否找到投資者參與其中，兩人並就此有訊息往來，而當日的談話過程愉快，X亦沒有任何驚恐。X對此表示同意。



辯方續指，首被告從無向他提及任社團，但X不同意，並指首被告載他返家，在車上時已有提及。辯方遂指出X就事件錄取的第一份口供中，並沒有提及該事，亦沒有提及驚恐等，X同意該份口供並沒有提及，但指其後有其他口供補充。