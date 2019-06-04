廚工涉冒警性侵3女案　事主：以為被告當差故冇報警

26歲廚房工人梅錦添被指透過網上交友程式先後認識3名女子，明示或暗示自己任警員並相約她們到酒吧「飲嘢」，其後將有醉意的女子非禮或強姦甚至肛交，案件今日(4日)在高等法院續審。案發時為單親媽媽的事主P續在屏風後作供稱，在案發後約一星期才報警，是因當時以為被告當差，故對報警「冇乜信心」，警方會幫被告，覺得報警無用，所以無即時報警。其後她怕有其他女子有同樣遭遇，故把事件放上討論區，另一事主Q其後聯絡她，最終決定一同報警。



辯方盤問P時指，她帶被告回家，其實早已預計會同他發生性行為，P否認並指是被告送她回家時堅持要留宿。辯方又指當時P叫被告洗澡，其後她亦有洗澡，及後她身穿透明「喱士」睡裙，且無穿內衣褲離開浴室，當時被告已睡着，但P主動與他發生性行為。P否認，又指自己當日沒有洗澡。



辯方續指，在性交前P亦曾在住所內與被告傾閒偈並提及女兒的生父是在夜店認識，且發生一夜情誕下女兒，其後因女兒生父對她使用暴力才分開。P否認在單位曾與被告傾閒偈，但可能曾在酒吧說過在夜店認識女兒生父，但非一夜情而誕女，而女兒生父確曾對她使用暴力才分開。



辯方又指，被告與P早在酒吧已有攬錫動作，是P主動叫被告到她家，當時她亦無喝醉。P則稱被告有在酒吧攬她，但她當時已「暈暈地」，重申無主動邀被告到她家。