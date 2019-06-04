立會外藏仿製槍罪成　劉康上訴指原審加入盤問不當

港獨組織「學生動源」前成員劉康於前年12月在立法會大樓外，遭警截查時被發現攜有仿製槍械，最終一項管有仿製火器罪成，被判18個月感化。劉康就定罪提出上訴，高等法院今日(4日)審理。



劉的代表律師指，原審裁判官在劉作供自辯時，不當地向他主動盤問，及後更將劉回應法庭的答案，作為裁定劉的供詞不可信的事實基礎。律師強調「球證係唔可以踢波嘅」，直指裁判官此舉會不自覺給自己提問的部分給更大的比重失去獨立公正性，令劉得不到公平審訊。



另外，劉一方亦指，劉被控的管有仿製火器罪，自衞是其中一個合法辯護理由，而既然劉辯稱是為免遭反港獨人士襲擊而帶着那支BB彈槍作自衞，自然控方就有責任舉證去反駁劉的說法，惟案中控方並無提出相關證供。



而律政司代表就反駁，縱然裁判官不接納劉的說法，亦不阻礙他作出劉藏槍是有不軌企圖的推論。況且，裁判官亦已清楚表明，在全盤考慮過事發時情況，包括集會性質、前一天的清場行動，從而推論現場有反對港獨人士在場，並評估劉當日帶着玩具槍或會破壞社會安寧，故裁判官的裁斷是有證據支持。



至於指裁判官主動盤問劉，律政司代表反認為：「點解唔可以話係裁判官唔想輕易定一個年輕人罪，而比足夠機會佢去充分澄清解釋呢？」