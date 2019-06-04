男泳客康文署泳池溺斃　救生員指反光勁令視野收窄

男泳客郭紹豪於2016年在北葵涌賽馬會泳池一個水深1.8米的主池溺斃，死因庭今日(4日)繼續研訊，死因研訊主任傳召多名當日值勤救生員作供。



當日救出死者的救生員楊華福供稱，當日太陽猛兼西斜，他雖有戴上太陽眼鏡，但地面及池面反光太強，令視線範圍收窄，且不少泳客會在池中做閉氣訓練，他曾誤以為那些泳客遇溺，把他們救出反被指摘。當日他將死者拉回池面後，進行數分鐘心肺復甦法，不久救護員便接手到場拯救，但他仍然昏迷。



高級救生員羅競偉供稱，事發時他正補假3小時並不在場。死因裁判官問及當高級救生員告假時，有沒有「替補機制」?羅表示不知道，指更表由總辦事處安排，而救生員告假時通知三級康樂助理即可，在救護站內每天會貼上最新更表及特別注意事項，他們平時沒有集合會議。



負責當日5時至5時半更位的救生員何文軒供稱，由於當日天氣熱，他「生熱痱」要搽藥膏，所以沒有跟上級請示便離開池面，而他在休息室搽完藥膏，返回池面已見到楊華福救人。



負責當日晚上5點半至6點看台更位的救生員葉嘉輝供稱，他當日工作前在泳池餐廳透過玻璃窗看到沒有人巡池，並承認當日沒有監管。當他見到楊華福下水救人，才知道出事。



據昨日(3日)庭上供詞，40歲事主郭紹豪2016年8月11日下午5時許到北葵涌賽馬會游泳池游泳，而事發時有高級救生員「補假」3小時、泳池主管沒有履行職責巡池，救生員則在「零監管」下離開崗位，死者遇溺一刻無人發現，「潛泳」近12分鐘始被救出。