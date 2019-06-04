每日一片：公路跣胎甩尾　司機360度完美自救

天雨路滑，跣胎失控場面不時在馬路發生。今日(4日)有車Cam就直擊一輛私家車在公路上突然失控，全車以360度連跨3條行車線旋轉，情況驚險。最終在司機奮力「救車」下，有驚無險，安全停下。由於其動作完美利落，網民就大讚：「好身手」。



現場是屯門公路近汀九橋，事發於今日上午7時03分，從片段所見，一架黑色私家車沿快線行駛，駛至一個彎位時，疑因路面濕滑導致突然跣胎，私家車先失控越過中線，橫跨3條行車線剷向路肩方向，再以360度旋轉轉回中線位置，由於現場剛好沒有車輛駛至，最終私家車安全停下。可能因為驚魂未定，司機事後緩緩將車駛向路肩方向打死火燈停下，不排除是定一定神。



有網民大讚司機「好彩」，「好彩無車啫，有車炒咗九世啦」。雖然有人揶揄司機「佢肯定轉到好暈」，但亦有人認為他動作利落，「好身手，咁樣都可以救番」，笑稱司機是刻意甩尾，「趁無乜車Cut條中線都要型吓先得」、「明顯特登玩花式表演」。有經常行經現場的網民更揭露，該彎位一向是「交通黑點」，「每逢落雨我行過呢度都擔心隔籬架車飛埋嚟」。