逃犯條例會議鄭若驊繼續無影　泛民議員批卸責

立法會保安事務委員會今日(4日)繼續舉行會議，討論《逃犯條例》的修訂建議，律政司司長鄭若驊再次缺席會議。立法會議員鄺俊宇在會議上指，是次修例茲事體大，惟鄭再次缺席，「唔知道點解」、「未見過佢蹤影」，對此感到相當不滿意。



郭榮鏗亦認為，鄭身為政治任命官員應出席會議，不該把責任推予公務員體系的同事；毛孟靜亦質問鄭是否有免死金牌。委員會主席陳克勤則指，有律政司代表出席會議，認為他們能恰如其份地回應議員的關注，但亦向在席的保安局局長李家超，反映議員冀鄭若驊出席會議的要求。李家超回應指，會議有7位律政司的人員出席，他們均是專業代表。



另外，議員林卓廷指有法律界反映指是次官方的回應對香港司法影響深遠，及受國際社會關注，考慮為相關會議做逐字紀錄，以作為日後一旦發生法律訟訴等事宜時作為參考。多名泛民議員支持，但建制派議員反對，最後經投票後，建議被否決。



資料顯示，鄭若驊有出席上月31日的相關會議，但本月1日及昨日(3日)的相關會議均無出席。