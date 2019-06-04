掟銀仔婦上訴失敗　官批將不合己見結果訴諸武力

中年婦人賴容去年6月在金鐘高等法院的上訴庭內，向3名法官座席的方向掟出3枚硬幣，雖沒擊中人，法官只下令她不要再入庭，惟司法機構保安人員決定報警，法院女保安員報稱受驚，賴最終被裁定一項普通襲擊罪成，判監10天，緩刑2年。被告不服定罪及判刑，並向高院提上訴，法官陳慶偉上月已駁回其上訴，今日(4日)頒布駁回賴上訴的理據。



陳官明言，不同意賴所指保安員朱女士不應該容易受她掟銀的舉動所驚嚇，認為朱女士雖有職責在身，亦會擔心自身安全，且必須將確保自身安全放在首位。陳官指未能在裁判官的裁決中找到任何不合邏輯或不合理之處，故駁回賴就定罪的上訴。



至於判刑方面，陳官強調不認同裁判官指賴容是無預謀下犯案，因為她當日到法庭絕為洩憤。陳官強調法庭乃莊嚴地方，絕不允許任何人因一己意欲，使用任何武力去強行要對方接納自己觀點。陳官又指，賴容希望法庭注意到她案件中的不公，理應充分準備其案件的上訴，掟銀仔完全達到其目的。



陳官直指賴容漠視法律，將不合己見的結果訴諸武力，此等現象不幸在法庭日趨普遍，故此判處即時監禁以收阻嚇之效是適合的。然而，裁判官考慮賴容已被拘留9天而判處緩刑，亦沒有不妥之處，故維持原判。