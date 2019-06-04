葵青社會屋欠家庭單位捱批　區議員憂違泊更嚴重

香港社會服務聯會推出第3個「組合社會房屋計劃」項目，葵青區議會房屋事務委員會今(4日)召開會議商討，有區議員批評項目欠2至3人單位是無考慮實際需要，擔心選址欠缺社區配套，增加人口時會衍生交通及違泊問題，建議在青衣9號碼頭的閒置土地等建過渡性房屋。



項目選址位於葵涌業成街一幅由政府提供的臨時用地，計劃興建一棟4層高的組合屋，提供約100個一至二人及「無障礙」的組合屋單位，預計2021年中入伙。區議員吳劍昇指，社聯建過渡性房屋無考慮社區及交通配套需求，甚至令違泊問題更嚴重。區議員黃炳權則質疑項目的對象錯誤，「非長者單身人士排10幾年都未上到公屋，佢哋住2年就走，半天吊，令人唔知住唔住好！」



區議員潘志成則指2至3人家庭單位才是最有迫切需要，建議項目設此類單位，他又批評規劃署效率低，「有人踢先郁，無人踢就擺低唔理！」



區議員梁志成批評該處路面設計差，「成個菠蘿包咁！」行人及馬路設計不堪入目，他批評運輸署、路政署及地政總署互相卸責，「3個部門踢世界波好叻」，要求政府多年維修路面不果，質疑「無障礙」單位是否實用。



社聯行政總裁蔡海偉指，考慮地理因素而決定設立1至2人單位，目標住戶是成人，因考慮到設施及安全問題，而當區對1至2人單位亦有實際需要。運輸及房屋局局長政治助理符傳富表示，連同業成街項目，未來1至2年有逾700個單位推出。



「葵涌劏房居民大聯盟」於會前請願，指葵青區劏房戶中有不少是有小孩的3至4人家庭，認為項目未能有效回應區內劏房家庭的需要，建議增設3至4人單位，又指全港共有92,700劏房戶，現時只有不足1000個社會房屋單位，促請增加組合社會房屋單位，社聯行政總裁蔡海偉接收請願信後，請願人士和平散去。

