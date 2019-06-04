G.E.M.控經理人公司案　准延後42天交陳述書

女歌手G.E.M.鄧紫棋(原名鄧詩穎，下稱原告)早前民事控告經理人公司蜂鳥音樂及其負責人等(下稱被告)，G.E.M.今天(4日)向高院聆案官法庭申請，將呈交詳盡申索陳述書的限期，延後至今天起計的42天之後，其申請獲聆案官批准。



原告的代表律師表示，原告針對被告方的指控涉及威嚇、不當壓力等9大範疇，需要長時間才能完成申索陳述書。而原告在4月入稟後又轉換律師，現在的律師行於不足兩星期前才接手，加上原告從事演藝行業，需要經常出埠工作，令索取指示的時間有所增加。律師表示現已聘請資深大律師沙惜時及另一名大律師加入團隊，正趕緊草擬陳述書，請求法庭給予寬限。



原告方表示，被告一方曾表示同意延長時限，但就提出附帶條件，就是要將本案和蜂鳥控告G.E.M.的另一宗案件合併。不過，原告律師就指，他們才剛剛收到對方的申索陳述書，未及了解內容，而且案件合併與否，並非與訟雙方可以自行決定，故無法答應對方要求。



被告律師就表示，他們之前已答應過原告方延期28天交申索陳述書，今次已是原告第二次要求延期。被告律師因此表示，若聆案官同意延期，亦不應多於35日。不過，聆案官最後還是同意讓原告延期42日。