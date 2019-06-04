廚工涉冒警狎3女　事主被質疑報警前先刪不利自己貼文

26歲廚房工人梅錦添被指透過網上交友程式先後認識3名女子，明示或暗示自己任警員並相約她們到酒吧「飲嘢」，其後將有醉意的女子非禮或強姦甚至肛交，案件今午(4日)續於高等法院審理。辯方續質疑女事主P當天帶被告返回自己寓所，但P否認並指是被告要送她回去，更稱「我覺得佢本身做警察，唔會亂來，亂咁衝入我屋企。」



辯方又質疑P沒有即時報警非當時信不過警察，因過往亦有很多新聞報道講述警察拘捕犯法的警員，但P堅稱，即使有報道當時仍然不相信。辯方又引述P在案發後她與另一事主Q的短訊紀錄指，當時Q曾勸說她先把討論區的貼文轉為非公開的「私訊」，因為「如果上到庭對方律師攞左(貼文)來打會對你(P)不利，因入面太多漏洞」，辯方指P於10月3日報警，就是要先把貼文刪除，「嘗試先毀滅相信對你(P)不利的東西才報警」，並「對於司法公正好唔公道」。



P承認貼文確有被刪除，但否認辯方說法。她又指，認同Q的說法是因當時覺得她有道理並純粹相信Q。辯方質疑P如有腦，便不會相信不認識的人之說話，但P反駁，「我依家都覺得自己無腦喇，唔係都唔會畀佢(被告)入屋」。