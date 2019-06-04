商逃犯例修訂　議員關注特務是否政治犯

立法會保安事務委員會今日(4日)繼續舉行會議，討論《逃犯條例》的修訂建議。會議上，議員姚思榮提及曾經在港逗留的美國中情局前特工斯諾登，問及特務是否政治犯。



律政司副國際法律專員(司法互助)林美秀表示，按例，政治性質的罪行、基於政治動機均不會移交，不過一個人不會因為他是特務、政治家，而一定不被移交，而是要視乎請求移交時的聲稱罪行，與有關人士的身份有何關係。



她指當年港府曾收過美國方面臨時逮捕斯諾登的請求，但因當時有若干資料不清楚，而在港府未收到補充資料時，斯諾登已經離港。



律政司國際法律專員曾強指，港府與內地進行司法互助安排時，必須合法，又引述案例指，在合理角度下，特首需解釋作出決定的原因，法院在有需要時亦可要求特首將決定的理由公開。



另外，議員郭榮鏗問到，保安局局長李家超會否與30名法律界選委見面，李回應指因密鑼緊鼓與議員溝通，恢復辯論後亦有大量工作，歡迎各界提交書面意見。



議員林卓廷關注曾在香港助異見人士逃離內地的人，如支聯會何俊仁，會否被移交內地。律政司副國際法律專員(司法互助)林美秀指，看不到窩藏罪在條例所列的罪類中。律政司副刑事檢控專員何詠光就指，根據香港法例，從香港的合法羈留中逃脫或協助逃脫，才屬犯罪。