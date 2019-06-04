香港成亞洲第4最容易營商地區　稅率低人才多為優勢

國際行政服務提供商TMF Group公布《全球商業複雜性指數》報告，香港全球排名第56名，是亞洲第4個最容易營商的地區，僅次於泰國、南韓及日本，並高於新加坡、中國及台灣等地，主要是由於香港使用普通法制度及國際財務報告準則，加上稅率較低，並可提供各種人才。



TMF Group香港辦事處董事總經理馮寶真表示，此次調查中未見修訂《逃犯條例》，以及中美貿易戰會減低商人在港營商的意欲，亦未有收到有客戶因為條例修訂而變更商業活動或撤離香港，但商界在投資時確實會更審慎，公司會密切留意事態發展。



報告在本年初進行，訪問80個司法管轄區的會計、稅務及人力資源專家，評審準則包括法律法規和處罰制度、會計和稅務、以及僱用、解僱員工和支付薪酬等方面。報告顯示，過去3年有30%公司秘書及法律專家在港增加其責任，亦預計未來5年會持續增加。



報告又指，內地是亞洲區內最複雜的市場之一，排名第9，原因是內地不同地區在稅法和其他法規的應用上有差異，以及國內公司和外國公司存在待遇差別。TMF Group認為，香港和內地在稅務、監管和人力資源方面的差異，顯示香港將持續發揮成為中國重要商業門戶。

