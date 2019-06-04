2澳洲人追盛智文7200萬　原告再獲准延期交誓章

兩名澳洲人Raymond John Gulliver和David Solomon Vereker(下稱原告)早前入稟高院，向團結香港基金理事盛智文(下稱被告)追討7200萬港元賣地佣金。被告以兩原告居於海外，而且申索勝算不足為由，要求原告要先向法庭存入訟費保證金才可繼續案件。高院已排期在7月8日審理此申請。3星期前原告方向高院聆案官法庭申請，延遲呈交反對被告申請的誓章，獲准延期3星期至本周。今天(4日)原告再向聆案官要求延期，結果僅獲批准再延9日，最新交誓章的限期，延至本月13日。



原告律師表示，他們已盡力趕快行事，但期間他們先要趕撰申索陳述書，而且本案涉及的事件，距今已超過10年，因此需要額外時間。律師指現在被告方已知道原告的申索詳情，故準備回應的時間可以縮短，故請求聆案官再批准延期。



雖然被告律師指聆訊已迫在眉睫，反對再讓原告延期，但聆案官最終還是准將限期推遲至6月13日，不過就表明，如當日原告仍交不到誓章，便會視原告不交證供反對被告的訟費保證金申請。

