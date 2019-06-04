瞞曾套丁擁12地呃學資處資助　男警欺詐罪成還押

本身是大埔梧桐寨村原居民的26歲男警，被指5年多前向當時的學生資助辦事處(現稱學生資助處)申請資助時，隱瞞自己曾因「套丁」而擁有12幅大埔土地，從而獲得逾19.3萬港元資助，被控兩項欺詐罪。男警今(4日)在西九龍法院被裁定罪成，裁判官將案押後到本月18日判刑，以待索取背景報告，期間被告需還押看管。



裁判官裁決時指，被告古俊輝於18歲時授權他人代他處理丁權事宜，而證供顯示他讓出丁權後可獲20萬港元報酬，惟他向學資處申請貸款時，仍有6萬港元讓出丁權的尾數未收到，而他一定知道他必須先處理建丁屋事宜後才可收到尾數，加上他在地政署宣誓下亦表明知道自己擁有土地，故法庭不接納他已出售丁權說法。



此外，學資處專家估計涉事土地價值超過200萬港元，若被告有申報，他未必符合獲批貸款資格，故法庭認為被告故意隱瞞，令學資處冒上風險，又指其行為以一般人標準而言屬不誠實，故裁定他罪成。



辯方指本案只涉及兩次申請，不屬長時間及連續犯案，又指被告已被停職，停職前月薪約2.8萬港元，而被告一直與母親相依為命，希望法庭同時索取社服令報告，但裁判官最終拒絕辯方要求。