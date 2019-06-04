文子星引渡案　雙方爭議法庭是否有權處理人權理據

被印度當局指涉及策劃恐怖活動的印度裔重犯文子星(Ramanjit Singh)，早前被要求引渡到印度受審，案件今(4日)在東區法院展開聆訊。印度政府及文子星的法律代表，今爭議裁判法院是否有司法權處理本案涉及《人權法》的事宜。



代表印度政府一方的資深大狀認為，裁判官在處理交付審訊程序中，並無司法管轄權處理有關《人權法》的理據，只可處理有關《逃犯條例》的理據，加上現時印度政府對文子星的指控已有足夠表面證據，辯方亦未能提出具體例子指文被遣返印度後會遭到不人道對待，也無證據指背後涉及政治理由，而入境處也有審核機制處理免遣返及酷刑聲請，只是文從未作有關申請。



而代表文子星一方則陳辭指，處理交付程序的法庭有權探討案中有關人權的議題，並且有權就違反《香港人權法》的情況作出補救命令，若裁判官裁定本案確有違反《香港人權法》，有權立即釋放文；大律師續指，文若被引渡到印度，將面對酷刑風險，而他至今未提出過酷刑聲請或免遣返聲請，若他符合聲請條件，便不能被引渡到印度受審。



裁判官將案押後至明天(5日)，以決定如何處理有關司法管轄權及《人權法》等事宜的爭議，期間文子星須繼續還押監房看管。

