咖啡豆或彈出致受傷　4款BLUE BOTTLE產品需回收　

食物安全中心公布,四款美國進口的BLUE BOTTLE罐裝咖啡豆產品需要回收,原因是製造商發現開啟有關產品時可能令咖啡豆彈出,引致受傷。食安中心初步調查發現,香港進口商「City Super Limited」曾進口約1100罐受影響產品,部分已在旗下超級市場出售。



食安中心指,需要回收的四款進口罐裝咖啡豆產品分別是BLUE BOTTLE的「Hayes Valley Espresso Whole Bean Coffee」、「Bella Donovan Whole Bean Coffee」、「Three Africas Whole Bean Coffee」及「Night Light Decaf Whole Bean Coffee」,全部均淨重六安士。



中心呼籲市民不要開啟受影響產品,業界如持有有關產品,亦應立即停止使用或出售,而有關進口商亦已按中心指示,停售、下架及回收受影響產品。