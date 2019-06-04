阿王轟律政司包庇縱容黎智英　反中亂港更囂張

律政司拖延檢控壹傳媒黎智英刑事恐嚇東方報業集團(下稱「東方」)男記者案足足2年，就連告還是不告亦不敢交代，不但受害記者沉冤未雪，法治長城亦被律政司一手摧毀。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《阿王辣爆》，主持人王國興狠批律政司「離晒大譜」，對黎智英採取拖延、包庇、縱容、放生，令反中亂港集團日益囂張，釀成政治危機。



王國興指，這宗刑恐案案情毫不複雜，人證物證俱在，鐵證如山，黎智英公開恐嚇採訪中的記者，使該記者人身安全大受威脅，亦嚴重妨礙新聞採訪自由，絕對是一宗嚴重的刑事恐嚇案件。記者為了保障人身安全及採訪自由向警方報案，警方亦已於去年8月傳召黎智英錄取口供，並將搜證呈交律政司，惟2年過去，律政司依然不為所動，未有作出檢控，情況並不尋常，亦變相加害折磨被刑恐的記者。



東方及受害記者雖已12次致函律政司詢問拖延檢控原因，可惜律政司一時推說需要時間調查，一時又指需要索取法律意見。王炮轟律政司不但廢話連篇，更嚴重違反律政司所定的《罪行受害人約章》，沒有履行需在14天內處理及回覆罪行受害人的守則，律政司連番食言，實在離晒大譜。王續指，申訴專員公署亦狠批律政司拖延檢控黎智英刑事恐嚇記者案件是「不可接受」。



王國興直言，律政司對黎智英「拖延、包庇、縱容、放生」，全因港府採取綏靖主義，不惜犧牲公平正義原則，以求「大和解」。近年執法不嚴、司法不公、量刑不義的情況頻生，「反中亂港乜都得，愛國愛港就瓜得」更成了特區主旋律。無論是黎智英用4300萬港元秘密捐款予立法會反對派政黨，抑或在違法佔中，皆獲放生、一筆勾銷、不作追究。這些自毀法治長城的做法，引發出香港今天的諸般亂局，連修訂《逃犯條例》亦被反對派要挾，要搞包圍立法會、二次佔中，可見政府沒有當機立斷處理黎智英刑事恐嚇東方男記者案，禍害深遠。



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