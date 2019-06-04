政Whats噏：天水圍建街市惹議　議員批等同雞肋

街市係市民生活中不可或缺嘅一部份，所以街市如果起喺屋企附近就夠晒方便，隨着天水圍人口增長，政府有意喺該區興建新街市，而選址就揀咗天水圍西鐵站旁邊嘅天福路，即天水圍南端，結果就畀元朗區議員鬧爆，事關當區市民都認為街市選址唔方便，仲形容新街市只係「有好過冇」嘅「雞肋」，令市民「唔想食都要食」，而街市招標等亦令議員質疑，直指如果政府唔改善嘅話，同領展冇分別添。



元朗區議員麥業成指出，按人口規劃，應當每15萬人口就有一個公營街市，天水圍依家有30萬人口，所以的確有需要增建多一個街市。對於有意見認為，政府擬喺位於天水圍南嘅天福路興建街市，選址唔方便，建議天水圍北都需要街市，麥都認同政府確係應該開展覓地工作，務求落實兩個街市，方便居民。



不過，身兼元朗區議會(天恒)選區區議員嘅勞工界立法會議員陸頌雄就話，政府目前擬建嘅天福路街市唔止選址有問題，而且該街市檔數少，因政府方案只係提供100檔，將會令街市檔舖種類較少，最終可能因為難以吸引居民而唔夠旺。陸亦提到另一個隱憂，就係招標制度問題，因目前政府仍未交代細節，擔心最終被大集團「壟斷」，搞到物價昂貴。佢直斥現時呢個計劃興建嘅街市只係「雞肋」，多名元朗區議員已經向政府建議喺天水圍北興建街市，包括天秀墟、天澤邨附近等，望政府盡快研究。



同係元朗區議員嘅立法會議員梁志祥（祥哥）都好關注新街市招標問題，直言天福路街市嘅爭議唔只係地點，仲有營運方式，事關天水圍目前五個街市中得一個係由房屋署外判管理，其餘四個係屬於領展同佢哋嘅外判商，價錢較貴。



祥哥認為，公營街市租金應該較便宜，否則就同領展營運冇分別。佢又提到，以前政府打擊完違規擺賣後，會畀有關小販優先喺街市投標，故租金亦相對便宜，若政府採用公開投標方式出租檔口，只會令小販租唔起，即使租得起，貨物亦會賣得貴，咁就改善唔到市民生活喇。



公共街市營運管理係政府老問題，不過負責嘅食物及衞生局局長陳肇始就似乎冇乜計，唔通佢忙於滅鼠滅蚊同處理非洲豬瘟，所以街市問題只能先擺埋一邊﹖



