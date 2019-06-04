將軍澳日出康城黃雨後湧黃泥水　揭環保署監管不力

今晨一場大雨，令將軍澳日出康城附近海面出現大量沙泥，變成泥黃色一片，甚至湧至對岸的鰂魚涌。環保署2016年曾指黃泥水其中一個源頭，疑為將軍澳新界東南堆填區，有區議員炮轟問題持續至少5至6年，但情況從未改善，質疑環保署監管不力。



西貢區議員張美雄表示，將軍澳對出海面沙泥湧出情況極為嚴重，已接獲逾十名居民投訴。他指，近年稍為大雨情況下，便有沙泥湧出海面，分別呈奶白色、泥黃色及幻彩般的海水顏色，懷疑部分受到油污或重金屬物質污染，但擴散到對岸則從未試過，懷疑沙泥的源頭是將軍澳新界東南堆填區或旁邊的臨時填料庫，已向環保署反映。



而附近水域亦為政府斥資逾90億港元興建、將於2022年落成的海水化淡廠取水點，水質備受關注。張指，區議會多次要求署方交代，但署方僅於16年解釋一次，其後未有詳細交代。張又要求環保署及渠務署全面徹查沙泥源頭，以免下次大雨再發生類似情況，污染環境。



翻查資料發現，環保署16年曾指已完成將軍澳工業邨對出海面出現黃泥水的調查，發現有兩處源頭涉嫌排放黃泥水至雨水渠道，包括新界東南堆填區及位於工業邨的一個建築地盤，並向相關承辦商提出檢控。



立法會議員葛珮帆表示，已聯絡環保署，署方向她指目前仍調查沙泥的來源，懷疑是附近山坡流至海面，亦不排除由附近工地或堆填區排出，因此會於堆填區等位置排水口取水辦化驗是否有沙泥，若證實源頭為堆填區，將會提出檢控。



葛認為署方責無旁貸，直言「一而再，再而三，問題都係咁，市民都好憤怒！」她又擔心黃泥水來源若是堆填區，污水中或會含有毒物質，對海洋環境造成嚴重影響，質疑「黃雨都已經咁樣，遲啲黑雨點算？」將會於立法會環境事務委員會要求署方交代。



環保署表示，今早接獲市民及傳媒查詢維港東部及將軍澳對出海面發現大量黃泥水的事件，署方已立即派員到該址各出水口及附近的地盤、堆填區及填料庫等可能涉及污水排放的地點進行調查，現正跟進一宗在將軍澳工地發現的涉嫌排放泥水個案，已採集水樣本化驗及作進一步蒐證，以考慮採取檢控行動。



