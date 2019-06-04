管治不濟海關頻甩漏　巿民信心盡失

澳門政府管治屢被批評一塌糊塗，其中海關過往更多次出現甩漏，早前先後被揭走甩偷渡客，及有關員涉「呃」近一千二百日病假「秘撈」揸的士，加上前年接連發生碼頭倒掛五星旗事件，連串事件反映澳門海關出現嚴重的行政疏忽，嚴重影響公眾對澳門紀律部隊的觀感及信心。



非法入境者逃走事件發生於上月六日，海關當日將六名涉嫌偷渡者移交檢察院偵訊，於等候押運車輛期間，一名來自內地江西省的男性非法入境者逃離現場。海關以封鎖情報以免妨礙緝捕行動為由，於事發後兩天才對外通報事件，惹來各方批評；該名偷渡客最終於上月九日遭緝獲。



另外，一名海關關員涉嫌在一四至一八年約四年內，累積向部門取得近一千二百日有薪病假，涉及約一百一十萬澳門元。但該關員於一四年三月起開始「秘撈」揸的士，包括在放有薪病假期間，全職揸的士賺外快，違反澳門保安部隊軍事化人員通則義務，事件於去年九月完成調查，涉案關員移送檢察院處理，惟保安司司長事隔八個月，始於上月中批示將涉案關員撤職。



而在前年七月，澳門海關人員將外港碼頭的五星旗倒掛，有網民將情景拍下並上載相片至互聯網。其後社交網站再流傳另一張相片，顯示路環碼頭亦出現倒掛五星旗的情景，當時澳門海關指相片屬偽照，要求司警介入調查。不過，司警調查後表示，相片經鑑定後證實並非移花接木而成，最後海關因在未充分查證的情況下，向上級及媒體提供錯誤訊息致歉。



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