Dr.東：9成慢阻肺病人用錯吸入器　增急性發作危機

不少長者及煙民是慢阻肺患者，經常出現氣喘及呼吸困難，需長年與「吸入式氣管舒張劑」為伴，控制病情。這些吸入器看似簡單易用，但對年長患者來說卻「難過登天」。香港醫院藥劑師學會進行調查發現，多達九成患者錯誤使用吸入器而不自知，「吸藥後沒有屏住呼吸」、「按出藥物與吸氣動作不同步」是常見失誤，令藥物無法發揮效用，反增加急性發作危機。



港大醫學院內科學系臨床副教授何重文表示，年老、吸煙及長期吸入煙塵等化學物的人士，是患慢阻肺病的高危一族，患者因呼吸道阻塞或收窄而呼吸困難，出現肺功能及呼吸衰竭，每年因慢阻肺病入院的病人，佔公立醫院內科病房比例不少。患者會長期咳嗽、多痰及氣促，嚴重可缺氧，由於無法治愈，需長期依賴吸入式藥物控制病情。若病情控制欠佳，每一次急性發作均使肺功能變差，增加死亡風險。



香港醫院藥劑師學會去年為十九名慢阻肺病患者進行吸入器使用評估，結果發現九成患者錯誤使用吸入器而不自知。該會會董倪卓欣表示，吸入器主要有三種，當中較多人使用壓縮吸入器，常見錯誤包括「吸入前未有搖勻吸入器」、「按出藥物與吸氣動作不同步」等，以後者為例，如果是先吸後按，有機會令藥物留在口腔而未有吸入下呼吸道，即發病位置。



至於輕霧吸入器需要病人每月自行更換藥筒，但部分人並不懂安裝；有些病人未將吸入器對準口部，或手口不協調，同樣未能發揮藥效。第三種的乾粉吸入器亦多人使用，但部分設計需每次自行安裝藥丸，「有啲長者唔知道，會就咁吞咗粒藥。」乾粉吸入器亦需病人吸藥時長長深吸氣一下，肺功能較差的人並不適用。吸入不當除了影響病情，如果是類固醇吸劑，經常殘留口腔有機會造成細菌感染及其他副作用。



該會會長崔俊明指出，慢阻肺病的病人多屬長者，且大多需同時使用兩種或更多的吸入器，容易混淆使用方法，而且每個患者的手口協調、肺功能等情況不同，若未選擇合適吸入器或不當使用，均影響病情，加重公營醫療負擔。公立醫院醫生工作忙碌，未必能詳細教授使用技巧，建議病人覆診時可尋求藥劑師協助，並定期由藥劑師進行使用評估。他又提醒病人，若發現急性發作次數增多，就要警剔是否使用吸入器技巧不當。



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