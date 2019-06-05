探射燈：大埔海濱碼頭轉型失敗

大埔海濱公園長廊盡頭公眾碼頭因使用量不多，近年轉型成墟市，一度吸引人流，惟去年山竹吹襲後同遭摧殘，如今只有一片空地，連毗鄰的釣魚區也人迹罕至，有區議員批評政府支援虎頭蛇尾，無助宣傳漁民文化。



營運約10年的「大埔海濱休閒生態水陸墟」，為原本冷冷清清的公眾碼頭帶來生氣，但山竹過後現場商舖鐵閘毀爛斷裂，雪櫃、椅子及雜物散落一地，鐵皮吹翻、鐵枝變形，當時負責人估計損失20萬港元，要數月才能重開。不過，東網記者近日發現現場仍只是一片空地。



而鄰近的釣魚區亦空無一人。政府兩年前以150萬港元加裝飲水機、可放置魚竿的裝置、長椅及介紹閒釣的展板等，惟未見有人使用。但釣魚區外、沿林村河仍不乏釣魚人士，「邊度有魚就邊度釣，邊會話企正一個位釣。」有釣友笑言，政府設置釣魚區是「倒錢落海」。



大埔區議員羅曉楓直言，過去政府於該碼頭設立水陸墟的做法虎頭蛇尾，僅開設初期有宣傳，及後人流減少卻置之不理。他又指，當初設立墟市是為宣傳漁民文化，但漁民面對的問題卻一直未見政府伸出援手。

