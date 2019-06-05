東方日報A1：山竹摧毀迪士尼碼頭　政府懶修　益晒釣友

景點碼頭如同荒廢，建造管理浪費公帑。大嶼山迪士尼碼頭耗資近1.7億港元，每日只有1班觀光航班，周末亦人流稀疏，其中一邊大堂更於去年超強颱風山竹襲港期間飽受摧殘，至今仍蓉蓉爛爛，暫停開放；近日更疑有人直闖險地，偷電釣墨魚。大埔海濱公園內碼頭雖曾舉辦墟市，亦已慘變廢墟，毗鄰的釣魚區更無人問津。立法會議員狠批昂貴碼頭吸引力低，望政府吸取教訓，興建遊客設施前應充分諮詢評估，並盡快檢視情況，免倒錢落海。



耗資近1.7億港元公帑興建的迪士尼碼頭於2005年啟用，屬迪士尼樂園首批完成的基建項目，惟啟用後政府曾兩度公開招標開辦航線，惜乏人問津，現時僅由天星小輪營運每日1班觀光遊航班，於上午11時由尖沙咀天星碼頭開出，而中午12時15分則由迪士尼碼頭再駛回尖沙咀，途經青馬大橋等景點，但遊人疏落。東網記者周末發現，整艘觀光輪只有約30、40人，大多是內地遊客，其中10多名遊客落船後未有再上船。



該碼頭是以維多利亞風格建設，原來裝修別具特色，惟14年來遊客稀少，接待遊客的設施已告停用，兩個售票處停用失修，顯得格外荒涼。其中東側大堂去年受山竹吹襲影響，大閘掛上暫停開放橫額，玻璃鋪滿灰塵，天花燈的燈槽電線掉落，大型鐵欄塌下仍未清理，碼頭底亦已搭建維修。



「橫掂錢都嘥咗，對我哋嚟講都係一件好事嘅！」碼頭日夜都甚少有船泊岸，近年成為釣魚勝地，有釣魚客直指魚獲甚豐，假日有不少人來航拍或拍照打卡等，均非光顧樂園的遊人，他笑稱公帑已浪費，能吸引人釣魚亦有價值。近日為釣墨魚旺季，已停用的東側大堂及靠近燈塔位置更吸引不少人釣墨魚，甚至有人涉闖入荒廢碼頭偷電接駁大光燈。



離島區議員容詠嫦直指，從未見過有人使用該碼頭，「啲遊客去迪士尼都係搭港鐵，邊會搭船？」她表示，1、2年前曾有區內人士反映，希望增設周末早上來往中環、迪士尼碼頭與愉景灣的班次，以吸引遊客到愉景灣食肆消費，可惜最終因迪士尼碼頭日久失修，導致船隻未能停泊，航班建議亦不了了之。她直斥，政府豪花公帑興建碼頭，使用量奇低，實在浪費，又批評政府未有以積極態度去改善情況，「如果佢想做，呢14年就一早做咗喇！」



旅遊界立法會議員姚思榮批評，政府建碼頭前未有充分評估，「之前船都開唔到。佢成日以一個理想去考慮，但點知出嚟（效果）就好低。」他期望政府引以為鑑，在興建遊客設施前應充分諮詢業界。而立法會議員柯創盛亦指事件揭示政府事前欠規劃，至事後跟進亦存有問題，促政府盡快展開跨部門會議檢視情況，別再「各家自掃門前雪」。



香港迪士尼樂園發言人表示，該碼頭屬於政府興建的公眾碼頭，一直開放予私人船隻等免費使用，亦有天星小輪定期行駛。發言人又稱，近日接獲1宗碼頭投訴，派員巡查後發現電掣全部封鎖，並未接駁電源，而電掣只會於有需要，例如進行清潔時才會重新接駁電源。而東側大堂現時暫停使用，5月已開始逐步維修。



運輸署發言人表示，有關碼頭落成後已交由迪士尼管理。