智障童被遺留校巴3句鐘　父怒斥保母老師失職

校巴保母、學校老師連環出錯，導致一名九歲智障學童無落校巴失蹤三小時無人知！一名智障兼患有自閉症的學童，前日早上由家人送上校巴，原定在三十分鐘內抵達位於將軍澳的學校，並須於兩小時後再上校巴到牙科保健診所，其父在牙科診所苦候多時仍未見兒子，多番追問後，校方始發現其子一直無落校巴，更隨校巴駛往屯門，被遺留在校巴上三小時無人知，家長已報警求助。



梁先生的兒子就讀將軍澳匡智翠林晨崗學校四年級，他前日早上八時許在將軍澳坑口送兒子上校巴，學童本應於三十分鐘內抵達位於翠林的學校，先在學校上課，之後再出發到位於藍田的牙科保健診所檢查牙齒，家長可自行到診所匯合學童，梁先生遂在牙科診所等候兒子。



至十時三十分，梁先生見其子的同學陸續到達診所，卻不見兒子蹤影，遂向帶隊老師查詢，老師最初指負責接學生落校車的老師肯定其子已到校，只是其子沒有到課室，不知在學校何處，現正尋找。梁先生心急如焚，再致電學校主任追問，校方始發現其子不在學校，學校致電校車公司，始知其子仍在校車上，而校車已駛往屯門，其子其後由校車送回學校。



梁先生對兒子不在學校感到震驚，直言若非當天是牙科保健，其子失蹤亦無人知，非常離譜，他炮轟校巴保母、學校老師失職，「學生係智障、有特殊需要，佢哋唔識照顧自己，如果一直喺校巴上幾個鐘無人知，可能會焗親，甚至有生命危險，件事係非常嚴重！」令他更憤怒的是，學校至今未詳細交代事件。



匡智翠林晨崗學校校長霍俊榮表示，已收到家長投訴，校方已啟動調查，會在一個月內回覆家長。教育局發言人表示，收到有關投訴，已立即與學校跟進，校方表示已就此事向相關家長解釋及即時檢討機制，避免再發生同類事件。教育局已敦促學校檢視有關學童乘坐校巴之安排，及與家長加強溝通，確保學生安全。



警方發言人表示，涉事男童沒有受傷，報案人要求備案，案件由牛頭角分區人員跟進。

