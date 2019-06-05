綠色先鋒：葉綠化蝶　從寄主植物認識蝴蝶

人們讚嘆蝴蝶亮麗的花紋，卻總是忽略美麗背後是一次次的變化過程。要確保下一代能順利從卵孵化為幼蟲、結蛹，再羽化成蟲，原來蝴蝶產卵前已為下一代先尋找合適植物「置業」，可謂動物界的「直升機家長」！環保協進會日前舉辦戶外考察團，帶領參加者考察野外常見的植物，學習它們的藥用價值之餘，同時認識蝴蝶的寄主植物，從而分辨當地可繁殖的蝴蝶品種。



「嘩！好多蟲呀！」大夥兒圍着一棵寄生滕七咀八舌起來，葉上有近20條黑色幼蟲在蠕動，令人毛骨悚然。寄生藤的葉子破洞，原來是報喜斑粉蝶的幼蟲在進食。鳳園蝴蝶保育區高級項目主任（自然保育）陳嘉宏（Gary）解釋，蝴蝶十分「揀食」，只會進食特定的植物，這為之「寄主植物」。因此雌性蝴蝶交配後會將卵直接產在寄主植物的葉底或果實上，既能避免陽光和捕食者的摧殘，又能確保幼蟲孵化後有充足的糧食。



梔子外形像楊桃，加上細長的萼片，猶如古代盛酒器皿「卮」，吸引大家的眼球。綠灰蝶愛吃梔子果實，因此雌蝶會在萼片上產卵，孵化後的幼蟲咬開果實，將果肉吃得一乾二淨，順便在果實內結蛹。



屬於芸香科的三椏苦，葉對生，多為3小葉，摩擦會產生柑橘類的氣味。三椏苦外表平平無奇，卻有退燒功效，甚至媲美阿士匹靈。同時又是長着黑色翅膀、後翅各有兩個翠藍色斑紋的巴黎翠鳳蝶之寄主植物。鴨腳木葉序橢圓如鴨腳，樹皮是廣東涼茶的常見成分，卻原來是白傘弄蝶的寄主植物。



「香港地方雖然唔大，但地貌好多樣化，蘊藏好多唔同種類嘅動植物，每次行山幾乎都有新發現！」參加者Steven熱愛觀察地質、植物，亦愛賞蝶，他指不同品種的蝴蝶雖有不同顏色、大小和形態，但外行人如他仍然容易混淆。通過今次活動他認識到不同蝴蝶的寄主植物，知道幼蟲的食物來源，這種內在聯繫有助他更容易分辨和找到蝴蝶。



Gary指蝴蝶與其寄主植物的關係非常密切，市民可以透過考察當地的植物多樣性，推算附近會繁殖到的蝴蝶品種；或者以蝴蝶作為指標，反過來推算當地的生物多樣性是否豐富。



「每種植物都有佢嘅故事。」透過考察野外常見的植物，參加者亦認識到植物藥用價值，鍾情研究中草藥的生態植物導師姚見華指，以前人們物質生活匱乏，不少人就地取材，大自然就是寶藏。他舉例有「天然砂紙」之稱的石葉藤，一摸之下發現其質感粗糙無比，百潔布未普及時，人們愛用石葉藤拋光打磨、洗刷煲具。而童年在新界山間長大的黃秀容亦指，活動令她認識很多生長在路邊、毫不起眼的植物，原來有很高的藥用價值。

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