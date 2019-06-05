立會通過環保署申9職位　議員批港減廢落後全世界

立法會人事編制小組委員會今早(5日)召開會議，討論環境保護署開設2個常額和7個編外職位，當中3個職位是籌備和推行都市固體廢物收費、3個處理就非工商業廢塑膠提供免費收集服務、1個職位以籌劃和推行塑膠飲料容器生產者責任計劃、以及2個職位籌劃和推行《香港廚餘及園林廢物計劃2014-2022》和逐步淘汰即棄塑膠餐具。議案在25票贊成、2票反對、1票棄權下通過，將交付財務委員會審議並分開表決。



多名議員均表示支持議案，但同時批評環境局的減廢工作落後。議員郭家麒批評，香港的減廢工作是落後於全世界，他指，歐盟已落實於2年後禁用即棄餐具，但香港至今仍處於研究階段，而垃圾徵費更由上屆政府拖到今屆政府，批評當局的減廢措施是愧對《巴黎氣候協定》。



議員盧偉國提到，2017年的香港人均廢物棄置量比2016年上升3%，相比2012年更上升12%，對香港減廢成效感到好失望。他又指，相比之下其他周邊城市的減廢情況，香港不減不特止，甚至有增加，令人好慨嘆。



議員朱凱廸批評，當局的減廢成績「好差」，並提到2017年的人均廢物棄置量目標比2012年政府定下的目標多出一半，認為當局有可能失職，需要認真檢討，以及向市民交代。另外他批評政府當局的權力分布問題，形容減少都市廢物辦公室與樹木管理辦事處一樣「蚊滋咁細」，質疑減廢辦的權力。



環境局局長黃錦星則表示，同意當局在減廢方面要加大力度，亦承認垃圾徵費在香港推行得較遲。他指，香港人口密度較高，飲食習慣亦與歐洲國家不同，因此在禁用即棄餐具方面，參考外國經驗的同時亦要按本地情況作研究。他又指，都市固體廢物徵費是減廢措施中一個重要政策，預計最快明年落實。他又指，堆填區內有大量棄置物屬廚餘，當局近年有推出惜食運動，廚餘情況亦有改善。至於政府內部問題，他則表示能透過不同部門加強協調和統籌。