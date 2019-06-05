環亞佐敦診所貼出清盤結業通告　稱向購HPV疫苗客人退款逾千萬

早前經常有內地顧客排隊注射「HPV九價預防疫苗」的環亞體檢集團佐敦診所，今日(5日)突然在門外貼出通告，宣布公司已清盤結業，並已依足法律規定遣散所有員工。



通告表示，過去數星期不斷受到有關HPV九價預防疫苗的報道困擾，強調公司所提供的有關疫苗均由默沙東藥廠生產，以適當的方式運送及儲存，公司亦無收到任何客人注射疫苗後感到不適的投訴。公司會向超過2000多名未使用、或未完成注射疫苗的客人作出退款，涉及金額超過1000萬港元。而公司戶口兩星期前已被銀行凍結，負責人亦惹上官非，在沒有選擇的情況下清盤結業，並向客人致歉。



結業消息傳出後，陸續有顧客到該診所查詢。其中陳小姐表示，今年3月代逾10名內地朋友購買HPV疫苗服務，今日前來退款，但見未有營業，相信已經結業，大感無奈，她稱每名朋友支付了約6000港元，「都冇乜嘢可以做到，只好退錢畀朋友」。



顧客謝小姐稱，今年3月曾打過一針，5月傳出水貨疫苗消息，當時中介人曾轉述環亞職員稱，承諾最遲會於7月為她補打2針，豈料今日在手機群組得悉結業消息。她相信「香港係冇假嘢！」認為環亞結業有預謀，「希望政府部門幫我哋(調查)，因為唔止得我一個人受欺詐、有幾千人」，並認為安排補打針比退錢更理想。



默沙東藥廠早前發表聲明指，「HPV九價預防疫苗」是默沙東藥廠的開發藥品，是全球唯一的生產商，而指定的代理商從未供應任何HPV九價疫苗予該佐敦診所。衞生署與香港海關上月曾搜查環亞體檢集團兩間處所，行動中檢獲少量懷疑未經註冊藥劑製品。