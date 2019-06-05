國泰涉不當解僱　資深空姐追討11萬元

國泰航空再涉及勞資糾紛，一名在國泰工作近23年的機艙服務員聲稱遭不當地終止僱傭合約，今(5日)入稟勞資審裁處向國泰追討年終獎金及3年的員工免費機票，合共約11萬港元，並期望國泰重新聘用。



案情透露，印度裔空姐Tandon Alpa Omnath去年9月11日在由香港前往倫敦的航班上工作後，被指將員工飯餐帶離航班，而在海關檢查時於其行李發現另有麵包及乳酪。惟Alpa聲稱她是素食者，不會進食奶製品等食物，亦附上驗血報告證明自己是蛋奶素食者，故她沒有理由帶走員工餐以外的食物，她懷疑是其他員工誤將有關食物放在自己的裝衣服的行李內。國泰在多次調查後於去年10月19日將其解僱。



Alpa今在庭上表示，今年4月網上流傳有機艙服務員同樣將機上食物取走，但據她了解那些員工並沒有被解僱。裁判官要求申索人及國泰稍後提交有關證據及相關文件，聆訊押後至8月1日。



Alpa庭外表示，自己在國泰服務了近23年，丈夫亦由澳洲搬來香港，並與女兒一家三口同住，已視香港為「First Home」(第一個家)，她認為自己仍可在國泰工作多14年，故期望國泰重新聘用並工作至退休。