非專用氣站價格難管　政府稱檢討免地價批地方式

香港目前有12個專用的車用石油氣加氣站，但因石油氣售價較非專用氣站低，導致專用氣站經常大排長龍。立法會航運交通界議員易志明今日(5日)在立法會大會上指出，目前絕大部分的士及約60%小巴均使用石油氣作燃料，質問政府會否以指定的定價公式限制非專用氣站的氣價上限，繼而減低的士及小巴車費的上升壓力，又指各專用氣站將分別於2021和2022年約滿，關注政府會否繼續以免地價方式出租專用氣站的用地。



環境局局長黃錦星回覆指，專用氣站的售價每年會按機制在2月1日調整，惟非專用氣站沒地價方式批出用地，其售價將會按商業原則調整，難以按專用氣站的機制來定售價。至於約滿方面，黃指政府會在約滿前檢討免地價批出用地方式，再決定是否繼續採用，但強調政府無計劃增建更多專用氣站。



紡織及製衣界議員鍾國斌稱，目前大嶼山並無專用氣站，大嶼山的士需光顧較昂貴的非專用氣站，惟大嶼山的士收費較低，直言「搵唔到食」，質問政府可否在大嶼山增設專用氣站。黃錦星稱，目前大嶼山共有4個非專用氣站，設有20支氣槍，而大嶼山只有75輛的士和6輛小巴採用石油氣，認為覆蓋率足夠，增設專用氣站需求不大，會透過增設條款方式要求非專用氣站增加氣槍數目。



工程界議員盧偉國則指，政府當年決定採用較多石油氣交通工具是德政，惟至今仍配套不足，而近年新趨勢是採用電池，業界亦積極引入電動的士和小巴，詢問政府有何統籌和規劃，避免再次出現配套不足情況。黃錦星回應指，目前最大的碳排放源頭為商業車輛，鑑於香港氣候溫熱，適合香港的電動車款不多，未來會繼續就電動車議題多作討論。