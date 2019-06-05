旺暴案　2被告申刑期及定罪上訴被駁回

2016年農曆大年初一至初二爆發的旺角暴亂，其中10名被捕男子涉掟磚及破壞警車，被控暴動及刑事毀壞等逾10罪，早前經審訊後各人已分別判刑。其中判囚4年3個月的莫嘉濤，及判囚3年9個月的何錦森，分別就刑期及定罪提出上訴許可申請。上訴庭今日(5日)開庭一併處理，在聽完二人的代表律師陳詞後，駁回他們的申請，稍後再頒判詞交代原因。



莫嘉濤的主要上訴理據，是莫案發時僅17歲，法庭其實有更大的空間，可酌情給予莫更大的判刑折扣，以反映莫少不更事，心智或應對上跟成年人有差別，故刑責較輕。莫的代表律師更指，上訴庭在處理黃之鋒刑事藐視法庭案時，亦有因黃年輕而給予近三分一的刑期扣減，莫犯案時還比黃犯案時年輕1歲，應得相若減刑幅度。而代表何錦森的律師則指，重看案發時片段，可見有警務人員向示威人群掟磚，何有機會是因自衞而犯案，但原審法官並沒有考慮這個可能性，屬明顯缺失，認為定罪並不穩妥。



律政司代表則回應指，當時大批示威者向警察防線投擲磚頭雜物，迫得保護裝備有限的警員節節後退，從片段可見被告身處人群中間，且衝前向對面的警方掟磚頭，根本毫無證據基礎去支持自衞之說。至於莫嘉濤的減刑申請，律政司只簡單回應莫的參與程度甚高，且他共被裁定4項控罪罪名成立，故4年3個月的總刑期為合適刑罰。