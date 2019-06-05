公事包曱甴飛出　同事欠衞生最難頂　逾半打工仔迴避

職場生態複雜，難免會遇到與別不同，或令人費解的同事。有僱員服務顧問公司進行調查，了解甚麼類型的同事在工作間中最難以被人接受。結果發現，不雅衞生狀況的同事最令人卻步，其次是「躁底」及「公司住家化」的同事，如在公司剪指甲、敷面膜等。平均逾一半受訪者表示會以迴避或避免合作的方法處理，但這類「非常同事」或會打擊團隊士氣，機構呼籲公司應盡快為僱員提供協助。



基督教家庭服務中心「盈力僱員服務顧問」於去年12月至今年1月期間進行網上問卷，共訪問807名打工仔，調查甚麼人士會被認為是「非常同事」。機構由輔導的個案中歸納12種類型，如「躁底」、「灰爆」等。問卷中0分代表完全不接受，不雅衞生狀況屬最難接受，只得1.18分，而公司住家化及躁底得分同為1.57分。調查亦發現管理層「離地」，遇有問題未有即時介入。結果顯示管理層在12項特質中有11項以沒有行動作常見處理方法，僅得枱面極度混亂一項管理層會以勸喻方式處理。



有受訪者分享，有「非常同事」曾於會議室食榴槤，令氣味透過通風系統散於四周，甚至令其他同事作嘔。機構培訓顧問李淑婷指，曾有個案為公營機構文職人員，因與拍拖多年未婚妻分手令員工對梳洗等失去動力，在公司打開公事包有曱甴飛出，同事因此對他冷嘲熱諷，連上司亦有針對的言詞。



高級培訓顧問黃錦翔表示，遇上「非常同事」大部分人會傾向用迴避及「時運高睇唔到」心態對待，但他直言此並非好做法，不但影響士氣，若「非常同事」被投閒置散，身邊其他同事的工作量會大增。他建議公司可定期舉行團隊建設培訓活動，加強團隊溝通，管理層則應多與前線員工溝通，而員工亦要自律。