低胸兼出股惑　大媽與阿伯勁歌熱舞　收近1000元打賞？

屯門公園一向聚集不少「愛歌」之人，歌舞聲響徹天際。惟近日網上流傳片段，不少大媽們衣着性感，與伯伯大跳辣身舞，更疑收下不少「打賞」，令網民睇得「眼火爆」。



從瘋傳的片段所見，數名大媽在屯門公園「擺檔」，現場設置了不少演唱工具，包括音響、電子琴、咪、太陽傘等。有2名濃妝艷抹的大媽穿着低胸小背心、格仔貼身短裙，在公園內分別持羽扇和咪高峰勁歌熱舞，其中一人的背心上，更有簡體「愛」字的花紋。



期間有穿着帽子、粉紅色襯衣的伯伯走近，與大媽近距離跳舞，大媽更主動屁股貼屁股，雙方笑容滿臉，將現場氣氛帶至高潮。



另一段影片更可見現場充滿圍觀人群，大媽們一邊「扭動蛇腰」，一邊唱歌，更從觀眾的手中接過一張又一張的20港元及500港元紙幣，以及不少利是。從約2分鐘的影片估計，數名大媽總收近千元「打賞」。



不少網民怒斥：「好心啦，有手有腳咪呃啲老人家錢」、「不知所謂！日日同個仔去公園，經過見到想嘔」，有人明言：「表演唔係問題，但牽涉金錢賣藝就絕對唔可以」、「大媽擊中阿伯個消費心態，所以是個快樂交易」。

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