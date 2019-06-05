李家超籲外國尊重香港立法　不應干涉內部事務

保安局局長李家超今日(5日)出席立法會會議回應兩條有關《逃犯條例》的口頭質詢，他表示香港於一國兩制下有獨特地位及優勢，可參與國際組織作單獨成員，建立互惠互利關係，又表明希望外國尊重及不干涉香港內部事務。



議員涂謹申問到，港府有否評估修例通過後對海外關係的影響，例如再有美國國會議員提出《香港民主及人權法案》。議員鄺俊宇直言民怨一觸即發，批評港府倒行逆施，詢問會否撤回修例。



李家超指，立法為香港內部事務，希望外國能夠尊重及不干涉，正如香港亦不會干涉其他國家事務一樣。他又指，香港於一國兩制下有獨特地位及優勢，可參與國際組織作單獨成員，建立互惠互利關係。他以美國為例，香港為美國第二大商品貿易夥伴，亦為美國第七大外來投資主要來源。



另有議員關注中央就修例發聲有否違反《基本法》，李重申修例是由港府主導及負責，特首是向中央及香港負責，根據《基本法》向中央反映各界的修例的關注，強調沒有違反《基本法》。截至上月底，港府已與50多個團體會面，並在3月與歐盟及各國領事會面介紹修例內容等，會續與各界會面。

