網民熱話：墮地獄停車場　進退兩難司機棄車走人？

香港買車容易泊車難，不只是泊位有限，部分停車場更是路窄彎多，有經驗的駕駛者亦分分鐘被考起。近日網上就流傳一張照片，照片中一架跑車在停車場一個彎位上進退兩難，司機亦失去蹤影，事件令網民紛紛分享同類經驗。



網民Roy Tong昨日(4日)在Facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」上載一張照片，照片中一架跑車在停車場一個狹窄的彎位上被「卡住」，車頭已緊貼牆身，牆身花迹斑斑，可見過往不少車輛都曾「簽名」留念；至於車身另外三面的空間亦非常有限，令跑車既難前進，亦難退後。目擊者留言稱：「點走...車主失蹤」。



網民看過照片後，認出現場就是佐敦一個出名難泊的停車場，更被冠以「地獄停車場」之名，有人直指停泊該場困難重重，「小弟水皮，當年要車場阿姐睇位帶路先可以全身而退...」 、「呢個場，直接撞穿牆出去會快少少」、「上到落唔到咁好笑？冇術就唔好去啦呢度。」對於司機「神秘失蹤」，有網民好奇司機「究竟去哪兒？」，既有人指是「搵救兵」、「發脾氣走咗？」更有人搞笑稱「去咗補鐘」。



網民有話說：



Joe Chan：8千轉，兩咪車

Rudy Chan：手車屎，畀波子你揸都無用

Derek Lee：泊街邊畀人抄好過

Joven Wan：可能即刻去補補鐘，補完返嚟再揸返走



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