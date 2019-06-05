接連爆人事變動　運房局稱港航保證不影響運作

香港航空早前有管理層請辭，擔任其核數師的會計師事務所亦已辭任。運輸及房屋局表示，據了解，空運牌照局知悉近期港航的管理團隊的主要變動，而港航已向牌照局作出書面保證，有關變動不會影響日常運作。牌照局正跟進港航在《空運(航空服務牌照)規例》下，須提交經核數師審計的年度財務報表及相關事宜，該局會續跟進。



立法會議員梁繼昌關注港航接連出現人事變動及其財政事宜。運輸及房屋局局長書面回覆指，空運牌照局高度關注該公司的財政狀況，已根據《規例》要求港航提交具體計劃，在短期內改善其財政狀況，並根據進展續要求港航解釋及補充資料，以供該局審視，該局需要時會採取適當行動，並作出公布，但港航向牌照局提交的財務資料，基於保密要求而未能對外提供詳情。



運房局指牌照局根據《規例》評估牌照持有人的財政狀況，如不信納持有人可在12個月內的任何時間履行其實際和潛在義務，或有人針對持有人提起破產或類似法律程序，或持有人自發清盤，牌照局可考慮暫時撤銷或撤銷其牌照、或對牌照附加新條件或更改現有條件。