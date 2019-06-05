涉四度非禮女同事　威院行政主任否認控罪

沙田威爾斯親王醫院日間診療中心的男行政主任，被指在辦公室內四度非禮心儀的女同事，包括趁女方獨自當夜班時，涉伸手入她衣服揸胸和摸其下體，又在另一日疑向她示愛並圖強吻她，男主任事後否認4項非禮罪，案件今(5日)在粉嶺法院開審。



被告黃駿宏(40歲)被控於前年3月30日至去年4月30日期間，四度在診療中心房間內非禮事主X。20多歲的女事主X今透過視像系統作供。X於前年3月30日穿着短裙上班，期間行到被告右邊，彎低身使用電腦，突感到有人觸摸其左大腿後方，X回頭察見被告的右手貼住其大腿，她即時後退，被告只露出笑容不發一言，X遂返回座位，事後發短訊通知男友。



同年4月5日，被告入房查問電話紀錄，由於房內同事均忙着接聽電話，故X主動幫助被告。當X站在電腦前找資料時，被告突用雙手扶着X腰部兩邊向下拉，示意X坐下，待X坐下後才放手。



X續指，她於8月23日晚獨自當值，期間被告入房指示X工作。當X行回自己座位時，被告突衝前從後攬着X的腰，X大叫：「你做乜嘢？放開我！」並大力掙扎。被告隨即將右手伸入X的T恤內，用手揸X左胸，X用力拉開被告右手，豈料被告再用右手拉下X的短褲和內褲，並伸手入內褲摸X私處。X用力推開被告並嚎哭，被告稱：「對唔住，當冇事發生，唔好同人講。」最終被告待X完成工作後離去。



至去年4月30日，X前往院內的職員診所看病，途中遭被告強拉入他的個人辦公室。兩人入房後，被告隨即鎖上門，並面對面攬住X並圖強吻她的咀，X避開，最終被告吻到X的面和頸。X推開被告後，被告向X示愛，但X拒絕並表示已有男友，而且被告已婚，惟被告聲稱已離婚，又拿出禮物送給X，X拒收，被告即捉着X雙手說：「我唔會騷擾你生活，你都唔好騷擾我生活，我可以同意擁有兩個女人。」



但X表示介意，嘗試掙開被告的手，並表示要看醫生。最終被告氣沖沖行回座位，X則趁機逃出房間，事後向同事和男友說出事件，兩人提議X報警及向直屬女上司匯報，惟女上司怕沒有證據，着X再觀察多一陣子。