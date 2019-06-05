政Whats噏：何啟明道具鼠嚇親梁君彥　急叫收埋

近年鼠患日益嚴重，搞到愈嚟愈多議員都好關注鼠患問題，立法會議員何啟明今日(5日)喺立法會大會上就此提出質詢，仲準備咗幾隻道具老鼠送畀局長，不過佢喺會議室內拎出嚟時，就畀立法會主席梁君彥叫佢收埋，當時梁冇講明原因，而曾經有議員嘅道具太大，阻礙主席視線而被梁話要收埋佢，所以何一度提出抗議，指老鼠同老鼠籠好細，應該唔會阻擋視線，及後梁先話可能會影響立法會衞生，所以叫佢收埋，唔通梁以為嗰幾隻係真老鼠？



查實唔少議員見到啲道具老鼠後，都貪得意拎嚟玩，好似進出口界議員黃定光(象哥)就拎啲老鼠去嚇啲女議員同食物及衞生局局長陳肇始，不過議員葛珮帆(EQ)同局長都唔驚，最驚嘅竟然係早年以滅鼠出名、被稱為「鼠王芬」嘅議員梁美芬，何啟明事後話，聽講佢係因為驚所以先要滅鼠咁話！



後嚟何發言時都有拎住啲道具老鼠，梁發現咗係道具之後都默許畀佢拎。何今次一共準備咗4隻道具老鼠、1個老鼠籠，合共只係買咗100港元左右，都係全新，絕對乾淨冇問題，唯獨係4隻道具老鼠入面，有3隻黑色、1隻啡色，唔知點解冇灰色老鼠買。



講起滅鼠，漁農界議員何俊賢就講到政府依家滅鼠方式係「下而上」方式，即係由地區發現問題後，去信高層拎資源滅鼠，可惜就有市民反映，有啲地區首長太懶，明知有問題都唔願去拎資源，搞到最後叫前線員工「又捱義氣」，不過陳肇始解釋地區主導嘅方式係有必要，事關滅鼠涉及多個政府部門，嚟緊會喺防治蟲鼠督導委員會入面開會再研究對策。