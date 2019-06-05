7%鋼筋未獲港實驗室認可　禮頓堅稱符安全要求

沙中線紅磡站獨立調查委員會第二部分聆訊今進入第8天，庭上揭露禮頓工程7%的鋼筋未獲香港實驗室認可計劃(HOKLAS)認可。禮頓總經理Karl Speed供稱，工程所用鋼筋已獲得製造商認可，反指要得到HOKLAS認可僅屬香港要求，其他國家根本沒有，認為鋼筋絕對符合安全要求。



惟代表政府的資深大律師許偉強引述，前年日本神戶製鋼廠爆發的鋼筋數據造假醜聞，質疑單憑製造商的證明未必可信。Speed即表示除了未獲認可的7%鋼筋，其他鋼筋均獲HOKLAS認可，又指將援引專家證人說明鋼筋獲製造商認可便可證明安全。



南、北面連接隧道及列車停放處的檢查及測量申請表格(RISC form)不齊全問題，有禮頓工程師曾於庭上透露，因工作繁重而無暇處理RISC form。Speed承認表格系統低效及笨重，表示已簡化系統及以數據化追縱表格，最快今年第三季開始應用。



北面隧道3條連接縫及調車接線去年亦被發現有滲水問題，禮頓工程經理William Holden供稱，調查發現連接縫鋼筋未完全扭入，其中一條連接縫的防水外層失效，最後考慮結構安全問題而決定將有問題地方拆掉重建。



當中調車接線的修補工程現在仍未開展，Holden指已將最新補救方案交予鐵路拓展署，若署方接受方案即可在該處進行加板穩固的修補工程。