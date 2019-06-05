疑從香港水路走私　警方檢歷來最多1噸毒品拘7華漢

在各地政府聯手打擊下，本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團走向末路，近月瘋狂出貨。日本傳媒周三（5日）報道，當地警方周一（3日）在靜岡縣南伊豆町海岸一艘可疑船隻上，檢獲約1噸疑從香港走私入境的「覺醒劑」毒品，是該國歷來單次檢獲的最大一批，市值估計達600億日圓（約43.5億港元）。警方當場拘捕7名中國籍男子。



當局公布指，海上保安廳和警視廳較早時接到有可疑船隻駛來的情報，展開偵查。這7名介乎24至40歲的男子，包括一名35歲林姓男子，周一晚上9時半左右在南伊豆町海岸一艘約10米長、沒有船名的白色船隻上，涉嫌持有該批覺醒劑（日本所指的覺醒劑包括冰毒、安非他命等），相信是在海上從其他船隻接收得來。



涉事男子把分成一小包的毒品從船上卸貨之際，警方採取行動拘捕其中4人，另外3人一度逃走，惟其後亦告落網。這批毒品分裝在數百個袋子中，每袋約重2公斤。當局正循涉及國際性的走私毒品集團及黑幫展開調查，所有被捕者受查期間均否認罪嫌。據報，涉事船隻裝備兩個附有螺旋槳的船外機，船內有進食過的痕迹，垃圾散落周圍。



一名在附近店舖工作、發現該艘可疑船隻的男子表示，在當日早上7時外出工作期間，發現該艘無名船，形容明顯很可疑。附近一間酒店的社長亦指出，該船的證件已過期，認為是違法船隻，又指在如此寧靜的海岸發生此等事件，深感震驚。



今次是過去212日內第43宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南及馬來西亞的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



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