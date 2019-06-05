休班警涉偷拍29歲女裙底　遭同袍截獲求「畀次機會」

36歲休班男警員去年12月在金鐘海富中心的扶手電梯，涉嫌用手機偷拍29歲女子裙底春光，惟他被巡警當場揭發後，他疑向巡警「撻朵」，問對方「師兄，可唔可以畀次機會先？」巡警要求他為手機解鎖他亦拒絕。涉事休班警否認一項作出有違公德罪，案件今(5日)在東區法院開審。



被告麥潤森被控於去年12月18日，在金鐘海富中心3號扶手電梯，用手提電話拍攝女事主X的裙底。X在案發時任職金融公司文員，亦是一名兼職婚宴司儀，案發當日她身穿藍色外套及白衣連身裙。



X今早隔着屏風作供，她憶述案發日下午3時，她獨自到辦公室附近的海富中心一間快餐店用餐，直至3時半離開，她乘涉事扶手梯到商場1樓，無留意有人尾隨她，但當她踏出扶手梯時，突然有把聲音叫她停步，她轉身便有一名男子向她表示：「我懷疑有位男士影你裙底」。



X稱她感到「不知所措，唔知發生咩事，驚，因為未試過發生咁嘅事」。該名向她舉報的男子向她出示委任證，她始知對方是警員，對方及後召同袍到場增援。後來她將聯絡資料留給調查的警員，然後便離開，翌日凌晨她返完兼職才到警署落口供。



舉報被告的警署警長梁維安供稱，當日他穿便衣進行反爆竊罪案巡邏期間，目睹被告在他反方向的扶手電梯，在事主身後兩個梯級位置，被告伸出右手將手機放到事主裙底8至10秒，當時手機的螢幕向上並發光，他急步落電梯後再跑上電梯追截被告。被告向他表示：「師兄，可唔可以畀次機會先？」他問：「畀咩機會呀？」被告無回應，他再問：「師兄係咩意思？」被告答：「即係同事」，他要求被告出示委任證，被告照做。



梁稱，及後他要求被告為手機解鎖，被告卻聲稱手機面部識別功能壞掉，他再要求被告提供手機密碼，但被告拒絕。及後他召同袍到場，同袍將被告帶走調查。