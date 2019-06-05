環亞佐敦診所突結業　赴港打HPV針內地客質疑有預謀促調查

不少內地客前來注射「HPV九價預防疫苗」的環亞體檢集團佐敦診所，今日(5日)突宣布已清盤結業。消息傳出後，陸續有顧客到該診所查詢，其中陳小姐表示，今年3月代逾10名內地朋友購買HPV疫苗服務，今日前來退款，但見未有營業，相信已經結業，大感無奈。她稱每名朋友支付了約6000港元，「都冇乜嘢可以做到，只好退錢畀朋友」。



顧客謝小姐稱，今年3月曾打過一針，5月傳出水貨疫苗消息，當時中介人曾轉述環亞職員稱，承諾最遲會於7月為她補打兩針，豈料今日在手機群組得悉結業消息。她相信「香港係冇假嘢！」認為環亞結業有預謀，「希望政府部門幫我哋(調查)，因為唔止得我一個人受欺詐、有幾千人」，並認為安排補打針比退錢更理想。



來自廣東的周小姐恰巧這兩天在香港，今早看到相關新聞便立即趕過來。她和朋友早前每人支付了7700港元，打算注射HPV疫苗，她在上年10月第一次打針，2月打完第二針，原本想約5月打第三針，但職員則指暫不要預約，她認為公司一早知道有事。



她說，早前在微信公眾號看到相關廣告，在網上先付了2000多港元予中介，覺得香港醫療服務安全、可靠，因此才會相信。她邊擦淚邊哽咽地表示覺得自己被騙，得悉有人獲得退款後，她期望可退回最後一針2000多港元，或有其他打針安排。