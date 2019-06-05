擠塞徵費研究2021年有結果　議員促展開西隧收費諮詢

政府早前擬藉調整三條過海隧道收費分流車龍，方案最終胎死腹中收場。立法會議員陳克勤今(5日)提出質詢，指所有由新界來往九龍的橋隧均需收費，質疑當局歧視居新界居民，要求豁免相關收費以減輕市民交通開支。運輸及房屋局局長陳帆強調當局一視同仁，運輸署今年年中會就擠塞徵費展開研究，研究結果預料2021年交予立法會。



陳帆指，現時全港有16條隧道，13條由政府擁有，當中7條隧道及兩個管制區均需收費，而當局會考慮不同因素決定收費，包括營運及建造成本，用者自付等，同時亦會在不影響交通安全下在管制範圍內設廣告位，以吸納廣告費用。



他續指，擠塞徵費研究將包含私人隧道、專營權將屆滿的西隧及大欖隧道，希望透過繁忙時段不同收費改變市民出行使用習慣，亦會以效率優先，即公共巴士及支援經濟活動的貨車可獲優惠。



建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓指，既然政府擬進行擠塞徵費，是否可於2023年、即收回西隧前，於紅隧及東隧提供凌晨後減價優惠。勞工界議員陸頌雄批評三隧分流方案閉門造車，各界未能接受才導致擱置，建議當局盡快就西隧未來收費方案諮詢立法會，免重蹈覆轍。



陳帆回應稱，凌晨時分車流量不多，認為提供優惠的效率不高，重申當局希望進行整體及全面的交通研究，再作決定，而三隧分流方案擱置不代表政府會「坐喺到乜都唔做」，重申擠塞徵費研究會涵蓋西隧。