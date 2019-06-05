基因突變乳癌風險高10倍　高危女士免費檢測

香港每15個女性就有1個患上乳癌，當中10至15%個案由基因突變引起。帶有高危基因突變的女士較常人患乳癌風險高出10倍，且患者多數較年輕，大多年約20至30歲發病，國際指引建議25歲開始定期進行全面乳房檢查以及早治療。香港遺傳性乳癌家族資料庫推出「未乳綢繆」高危乳腺普查計劃，為這類高危女性免費進行全面乳房檢測。



香港每年約有4000宗乳癌新症，部分由基因突變引起，以BRCA基因突變最常見，有一半機會遺傳給下一代。有數據顯示帶有高危基因突變的女性，70%人會在70歲前患上乳癌。患者進行基因突變測試十分重要，因為基因突變患者做了乳房保留手術後，仍有37%機會在另一邊乳房患癌，其下一代亦可能是患乳癌高危一族。



香港遺傳性乳癌家族資料庫主席鄺靄慧表示，帶有基因突變的女性患上較難及早發現的「三陰性乳癌」機會較高，而且照一般的乳房X光容易有假陰性結果，因此要更精準的全面乳房篩查，包括乳房磁力共振、乳房超聲波及三維立體乳房X光造影檢查。由於這類病人容易復發，美國最新指引建議25歲開始要每年進行一次磁力共振檢查，30歲起就每半年一次。即使已接受治療但仍保留乳房的患者，亦要每半年檢查。



鄺說，全面的乳房檢查費用高昂，一般需要大約2萬港元，令不少高危女性因經濟問題而卻步。該資料庫現提供免費的全面乳房檢查，每年名額200個，受惠女性需帶有BRCA等基因突變的未患癌或已患癌者，每月家庭總收入不超過7萬港元，並需由醫生轉介，詳情可致電： 31556500 查詢。