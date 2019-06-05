批政府職位錯配　議員提議案促改善公僕待遇

香港有逾17萬名公務員，其待遇問題備受關注，立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓今日(5日)在立法會大會上，提出「改善公務員待遇，提升施政效率及推動創意與創新」議案，他指香港是行政主導，有必要改善公務員人手、待遇、工作環境和進修培訓。



謝指，政府雖於2018至19年度大幅增加3.7%公務員人手，加幅為歷年最高，但仍需面對職位錯配的問題，加上硬件如辦公室等不足夠，以及新入職公務員需要資深公務員帶領，表面上是增加人手，但實際是增加了資深公務員工作量。



他續指，有部分新政府大樓位於偏遠地區，基建設施如餐廳欠缺，導致在該處工作的員工「冇啖好食」，認為政府可考慮將問題交予社企營運，既能解決公務員「食嘅問題」，亦能協助推廣社企服務。



至於公務員的培訓制度，謝認為應多讓公務員到外地考察，惟現時的批假制度相當嚴謹，必須與其專業職位有關，強調認識其他地區的政府運作、政策制訂及社會文化等對公務員都有益處，政府應放寛有關限制。



資訊科技界議員莫乃光指出，政府雖稱要發展成智慧城市，但單是早前透過關愛基金向市民派發4000港元一事已處理不好，不單派錢時間長，當中更涉及高昂行政費，批評政府不願落實網上填表，反指網上填表需要18個月時間製作。莫同時認為政府不應依賴外判，反而應在政府內部開發有關系統，批評政府官僚守舊。



公務員事務局局長羅智光稱，公務員是政府的骨幹，多年來一直精益求精，改善和提供優質服務，強調身為僱主，政府不單會因應需要增加人手，並會了解公務員的需要，以及提升至合適薪酬，目的是令公務員成為專業、高效、穩定的隊伍，他指出近年政府積極推動智慧城市、智慧政府，透過科技提升運作效率和公共服務，以多管齊下的方式提創新的科技設施。