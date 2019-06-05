泳客溺斃案　康文署認多名救生員擅離崗位不理想

中年男泳客3年前在康文署轄下北葵涌賽馬會泳池一個水深1.8米的主池溺斃，死因庭今日(5日)繼續研訊，死因研訊主任傳召急症室醫生及法醫等證人作供，明日(6日)會作出裁決。至於康文署代表律師在陳詞時指，今次事件為意外，並向死者家屬致以深切慰問。



仁濟醫院急症室醫生作供指，當死者送到醫院時，醫學上已死亡，他為死者急救20分鐘，宣布死亡時間為下午6時18分。法醫作供時指，死者死於溺斃，背部有屍斑，肺泡有擴張及破損情況，但死者心血管暢通，沒有心臟問題。



聆訊最後由康文署代表律師陳詞，他指本案是意外，負責拯溺的救生員楊華福，指因反光問題導致未能察覺死者沉在水中，加上死者當時沒掙扎，其他泳客亦無察覺他有異樣。不過，律師承認多名救生員無通知上司便離開崗位，情況不理想，並指署方會加強救生員訓練。



據之前庭上供詞顯示，40歲死者郭紹豪於2016年8月11日下午5時許，到北葵涌賽馬會游泳池游泳，而事發時有高級救生員「補假」3小時、泳池主管沒履行職責巡池，救生員又在「零監管」下離開崗位，死者遇溺一刻無人發現，「潛泳」近12分鐘始被救起。