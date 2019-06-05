郭秀雲子龐景峰揸大膽車　認無牌駕駛候判

藝人錢小豪與郭秀雲的兒子、星二代龐景峰(Andrew)今年4月凌晨時分，在灣仔遇上警方路障檢查，雖通過俗稱「吹波波」的酒精呼氣測試，卻被揭發無牌駕駛。龐今早(5日)在東區法院承認無牌駕駛及沒有第三者保險而使用車輛兩罪，裁判官將案押後至本月26日，等候索取其背景及社會服務令報告始判刑，期間准他保釋候判。



報稱演員、現年28歲的龐景峰原名錢浩然，但後來郭秀雲改嫁「鋼鐵大王」龐鼎元的孫兒龐傑，龐景峰便跟隨後父姓氏。



龐景峰被控於今年4月5日，在灣仔鴻興道西行與馬師道交界，駕駛一輛私家車時沒有持有該車輛所屬車輛種類的駕駛執照，及沒有第三者保險而使用該車輛。



案情指，事發日凌晨3時45分，他在上址遇到警方截查，他通過酒精呼氣測試，但未能提供有效駕駛執照。警誡下，龐承認他是涉事私家車的司機，他在美國有車牌，但在香港則未有車牌。運輸署證實，龐曾於2009年6月在香港取得車牌，但車牌已於2010年6月到期。



龐今早無律師代表親自應訊，控方透露他過往並無任何交通或刑事定罪紀錄，控方將以傳票方式檢控涉事車輛的車主。裁判官問龐會否求情？龐起初回答「無嘢講」。但官指出無牌駕駛可判處坐監，他才解釋在事發較早之前，他其實已通過香港駕駛執照的筆試和路試，但他曾經改名，卻未有隨身攜帶「改名契」，故有關當局無法即時向他批出駕駛執照。



裁判官追問他：「咁你明知無牌點解仲要揸車？」他答：「因為我就係揸住嗰架車考車牌，我以為可以用美國車牌咁樣去揸車(在香港駕車)」。官問他做甚麼職業，他說：「拍戲嘅」，最終法庭決定押後判刑，並准他保釋候判。