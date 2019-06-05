山竹襲港修復工程涉逾7億元　最遲明年3月才完成

超強颱風山竹去年襲港造成嚴重破壞，15個政府部門有共26個工作範疇需作善後，涉及開支已接近7.1億港元，惟其中10個範疇的善後工作仍未完結，最遲的1項預期待明年3月才能完成。發展局局長黃偉綸今(5日)書面回覆立法會議員提問時指，其中渠務署用於清理淤塞渠道及修復損壞渠務設施等用了約1.8億港元，而西貢污水處理廠的部分復修及強化工程計劃下月底完成，其他工作已大致完成。



他續指，康文署修復受風災破壞的轄下場地，及設施的工作亦已大部分完成，惟香港仔運動場西面看台上蓋的重置工程，要明年3月才完成，有關重建及復修場地設施額外預算約1.35億港元。此外，他稱康文署已完成清理塌樹、移除折斷樹枝等，不過補種樹木工作仍在進行，預計今年第4季或之前完成，當中外判工作的額外預算則約為8500萬港元。



黃偉綸重申，政府早前已完成應對超強颱風檢討工作，土木工程拓展署亦已委託顧問公司，今年4月開展「氣候變化和極端天氣下的沿岸災害研究及改善措施的制訂」可行性研究，全面檢視包括鯉魚門沿岸和其燈塔一帶，沿岸較低窪或當風地點的情況，及進行風暴潮和風浪研究，政府會按結果制訂合適防禦措施。



另外，民政事務局局長劉江華回覆議員提問時表示，向遭天災或意外事故而需應急的港人發放援助金的「華人慈善基金」，因應山竹襲港共接1042宗援助申請，989宗獲批，批出援助金約294萬港元。而向因火災、水災、颱風及其他天災而需緊急救援的人，提供經濟援助的「緊急救援基金」，則接申請2632宗，2389宗獲批，批出共約1750萬港元。