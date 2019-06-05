全港169鼠患衞生黑點　三無大廈天井垃圾堆足3呎

有政黨巡查全港各區，發現有169個鼠患與衞生黑點，有33個為新增黑點，當中4成非食環署管理，包括「三無大廈」、領展等。政黨批評政府部門各自為政，導致社區出現衞生黑點而無人清理，促請政府撥4億港元成立「治理蟲鼠專用撥款」予各部門，並跨部門加強協作及與地區管理委員會緊密溝通滅鼠，及適時推動垃圾徵費。



民建聯發現的鼠患及衞生黑點，在港島、九龍、新界分別有54、76、74個。其中鼠患黑點達66個，地區包括4宗人類感染大鼠戊型肝炎病人的居住地，即黃大仙、九龍城、南區、屯門，元朗鼠患黑點最多，達16個。民建聯指黑點數量有下降，但鼠患黑點數量仍非常多，反映社區的衞生情況仍未改善。



立法會議員鄭泳舜表示，現時「三無大廈」衞生情況十分惡劣，「天井垃圾堆足三呎高，老鼠又爬上屋」，建議政府參考過去的試驗計劃，入屋為全港數千幢三無大廈清潔，4億港元撥款應包括處理私家路及三無大廈。



議員柯創盛批評，現時政府部門各家自掃門前雪，「食環署只清潔佢管理嘅地方」，面對其他地方衞生問題束手無策，他促請政府加強部門協作，同時鼓勵市民舉報鼠患及衞生黑點，食環署亦應制訂滅鼠目標。