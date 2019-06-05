購貴價保健品冇料到　公司負責人及職員涉詐騙被捕

警方在上月初接獲1男2女(49至66歲)報警，表示透過報紙廣告或經朋友介紹，到油麻地彌敦道301至309號嘉賓商業大廈一間健康產品銷售公司，接受免費身體檢查服務。職員先叫事主申報包括病歷等健康狀況，然後用儀器替事主檢查身體，繼而指出事主病情惡化或患有其他疾病，進一步推銷高價藥丸，聲稱該些保健藥丸可於3個月內舒緩及改善病情。



不過，事主服用該些藥丸一段時間後，到醫院或診所做身體檢查時，發現病情毫無改善，甚至根本沒有患上保健品公司職員所指的疾病，懷疑受騙下遂報警求助，涉款約86萬港元。油尖警區重案組經調查後，上月中以涉嫌串謀詐騙，拘捕2名50及54歲中國籍女子，分別為公司負責人及職員，並檢獲3部儀器、大量聲稱有不同功效的保健藥丸、藥丸空樽、產品招紙及多包膠囊藥丸。



警方調查顯示，相信該公司大批購入保健膠囊，再包裝成不同的保健產品，並訛聲有不同功效，以高昂價格向客人推銷，保健丸的真實性及來源有待進一步調查。另外，警方同時會作多方面調查，包括公司是否售賣受規管藥物、作不實商品說明及不良銷售手法等。



涉案保健品公司為一間註冊公司，沒有其他相關牌照，營業超過10年，香港沒有分店，根據公司紀錄，過去1年有超過150名客人(40至70歲)，銷售額超過100萬港元。其中一名受害人患有癌症，估計求醫心切受騙，檢獲的藥物僅可在網上購買的保健食品，並非治療涉案公司職員所聲稱的疾病。公司銷售的保健品，每宗交易超過1萬港元，暫時沒有人服食該些保健品後不適，銷售過程中沒有客人遭到禁錮。



警方呼籲，市民做身體檢查，應向正式執業醫生或相關專業人士求診，不要誤信沒有專業資格人士去購買價格高昂的保健藥丸，如遇上相類似的營運手法的健康產品銷售公司，市民要提高警覺，慎防被騙，若有疑問，可向家人或醫生尋求意見，如果曾遇同類事件並懷疑受騙，可與油尖警區重案組聯絡。