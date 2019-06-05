推進打擊跨國販毒犯罪　曾偉雄獲中方提名聯合國公職

國際販毒犯罪活動猖獗，中國近年在國內進行嚴打，同時加強與他國聯合打擊。中國外交部發言人耿爽周三（5日）在例行發布會上透露，中方已提名香港警務處前處長、現任內地國家禁毒委員會副主任曾偉雄，競聘聯合國駐維也納辦公室總幹事兼聯合國毒品和犯罪問題辦公室執行主任。



耿爽表示，提名曾偉雄競逐聯合國有關涉及打擊販毒的官職，說明中方堅定維護多邊主義，支持聯合國工作的具體體現，並願為推進打擊跨國有組織犯罪，開展國際禁毒合作做出更大的貢獻。



現年61歲的曾偉雄，2015年卸任香港警務處處長後，今年4月獲委任為國家禁毒委員會副主任。同月到北京與公安部常務副部長王小洪會面時，曾表示當今世界面臨毒品威脅，內地有毒品問題；王則表示，國家禁毒委員會研究決定增補曾為副主任，體現內地政府和警方厲行禁毒的決心。



對於曾偉雄加入由公安部部長趙克志擔任主任的國家禁毒委員會，香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，香港有販毒集團與內地、東南亞有連繫，甚至擔任轉銷角色，而這些集團的主腦則流竄至其他地方遙控毒品活動，曾偉雄曾任警隊一哥，相信對本地販毒集團有一定研究，因此他獲委任，相信是希望其可提供意見及策略，打擊中港澳三地毒禍。

